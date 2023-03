Officiel: le Bayern Munich se sépare de Nagelsmann et désigne Tuchel pour redresser le club

Coup de tonnerre au Bayern Munich ! Comme expliqué plus tôt dans la journée, le Bayern Munich s’est séparé de Julian Nagelsmann et le remplace par Thomas Tuchel. Le club allemand l’a annoncé dans un communiqué. L’ancien coach de Chelsea a paraphé un contrat jusqu’en juin 2025 et dirigera son premier entraînement ce lundi. En plus de Nagelsmann, tout le staff a été libéré.