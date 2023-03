Revivez les meilleurs moments de l’EntreFoot : “Les cotisations sont bien trop basses !”

Alain Maricq : “Le prix de l’énergie est notre principale dépense”

Bernard Adam du Fc Arlon, David Derese du Fc Malonne, Alain Maricq de la Ras Jodoigne et Fabian Zimmer de l’Entente Hesbignonne étaient nos invités pour cette émission. Nos quatre interlocuteurs estiment que les prix proposés sont même trop faibles par rapport à l’augmentation de la vie. “Comme beaucoup le pensent, les prix (des cotisations) ne sont plus cohérents du tout… car ils sont bien trop bas, répond Alain Maricq. En prenant l’exemple de Jodoigne dans le Brabant Wallon, les cotisations étaient ridiculement basses la saison passée et nous avons dû prendre des mesures drastiques pour le bien de notre école des jeunes. Il était devenu obligatoire d’augmenter le prix car avec le coût de la vie qui explose et en priorité le prix de l’énergie qui est notre principal dépense, c’était devenu intenable.”