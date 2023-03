Roméo Lavia, nouveau Diable rouge: "Witsel est un grand exemple"

"Je suis fier d'être ici, j'ai maintenant envie d'essayer de gratter des minutes", lancera rapidement le nouveau venu. Ambitieux, le joueur de 19 ans assure être resté patient: "Ne pas être appelé pour le Mondial ? J'ai pris ça calmement, j'ai attendu mon moment et aujourd'hui je suis là." Ce qui l'a le plus impressionné depuis son arrivée à Tubize ? "L'ambiance familiale et les fortes affinités qu'il y a dans le groupe." Et quand on lui demande quel Diable rouge récent se rapproche le plus de son profil, il n'hésite pas: "Axel Witsel est un grand exemple, de par ses qualités défensives et son aisance balle au pied."

Apparu très calme et très prudent dans le choix de ses mots, Lavia a pris soin de répondre qu'il était "trop tôt pour l'envisager" à propos d'un éventuel retour à Manchester City qui possède une clause de rachat. Il assure aussi avoir encaissé les critiques au moment de son départ prématuré en Angleterre: "Mais je n'avais pas envie de prouver quoi que ce soit, je me concentrais sur mon chemin."