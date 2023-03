Roméo Lavia a (enfin) donné une interview : “Les critiques après mon départ d’Anderlecht m’ont motivé”

Roméo, vous voilà chez les Diables. Cela fait plusieurs mois que votre nom circulait autour de l’équipe nationale. Cela vous a mis une certaine pression ?

”Non. La seule personne qui me met la pression, c’est moi-même. Mais je suis très heureux d’être là. C’est une immense fierté de rejoindre ce groupe. Maintenant que j’en fais partie, j’essaie de tout faire pour apprendre à connaître mes équipiers.”

Sans votre blessure en début de saison, vous auriez peut-être déjà été de la partie au Qatar. Ne pas être repris a été une déception ? Comment avez-vous réagi ?

”Très calmement. Je suis encore un jeune joueur. Je savais que mon moment allait arriver.”

guillement "De Bruyne a souvent de bons conseils mais mon exemple, c'est Witsel."

Vous avez déjà été pris sous votre aile par certains anciens ?

”Je connais bien Kevin De Bruyne, qui a été mon équipier à Manchester City. On a une bonne complicité et on s’entend bien. Il a très souvent de bons conseils sur et en dehors du terrain. C’est le nouveau capitaine et c’est un leader naturel, par sa manière de jouer et par sa personnalité. Romelu Lukaku m’a également beaucoup aidé à m’intégrer, ces derniers jours, comme la majorité des anciens.”

Certains ont été ou sont encore vos idoles ? Quel est votre exemple ?

”De par mon profil, je dirais Axel Witsel (NdlR : il n’a pas été repris pour la première sélection de Tedesco). Par ses qualités défensives et sa manière d’utiliser le ballon. C’est un grand exemple, de qui j’ai beaucoup appris.”

Vous avez déjà été bizuté par le groupe ?

”À moitié, on va dire. J’ai eu un premier bizutage sur le terrain mais je dois encore chanter. J’espère que les autres vont l’oublier car je n’ai aucune idée de la chanson que je vais choisir (rires).”

Comment appréhendez-vous ce premier rassemblement ?

”Je ne vais pas regarder trop loin. J’espère d’abord apprendre à connaître mes équipiers et être concentré sur chaque entraînement et pourquoi pas revendiquer des minutes de jeu durant les matchs. En tout cas, l’ambiance familiale du groupe m’a impressionné. Je me suis directement senti à l’aise.”

On a souvent évoqué votre duo avec Amadou Onana comme l’avenir de notre entrejeu de la Belgique. C’est le moment de le montrer ?

”Je m’entends bien avec Amadou, c’est un très bon joueur et ce serait un vrai plaisir d’évoluer à ses côtés.”

Vous avez un point commun avec lui : celui d’avoir quitté très tôt la Belgique pour l’étranger. En 2020, vous avez quitté Anderlecht pour Manchester City.

”C’était une décision personnelle et je pense qu’on peut dire qu’elle a porté ses fruits.”

guillement "Je suis fier d'avoir réussi à jouer quelques minutes avec Manchester City."

À l’époque, cette décision vous a valu pas mal de critiques.

”Cela m’a donné de la motivation pour prouver aux gens qui m’ont critiqué qu’ils avaient tort. J’ai choisi mon propre chemin et cela a été une fierté de pouvoir jouer quelques minutes avec l’équipe première de Manchester City.”

Il y a trois ans, Roberto Martinez et Vincent Kompany avaient tenté de vous dissuader de quitter Anderlecht à 16 ans.

”Je ne pouvais tout simplement pas refuser l’opportunité qui m’était proposée. En tant que jeune, j’ai eu l’occasion de découvrir un autre pays et d’évoluer au sein de certains des meilleurs joueurs du monde. Cela m’a aidé à progresser.”

Lorsque vous avez signé à Southampton l’été dernier contre 12,5 millions €, Manchester City a inclus une clause de rachat de 46 millions €. Dans votre tête, vous espérez y retourner ?

”C’est encore trop tôt pour l’évoquer. Je reste concentré sur la suite de la saison avec Southampton même si collectivement c’est compliqué (NdlR : avec une dernière place en Premier League). Mais je garde espoir et je reste confiant.”

guillement "Mes ambitions? Tout est possible et imaginable."

On dit de vous que vous êtes un très grand professionnel pour votre âge. D’où vient ce sérieux ?

”Depuis l’âge de 13 ans, j’ai un préparateur physique personnel en la personne de Ronald Kabeya. C’est d’ailleurs par son entremise que j’ai connu Johan Bakayoko, que je suis très heureux de retrouver chez les Diables rouges. On a beaucoup travaillé ensemble durant les moments plus creux de la saison. J’ai pris conscience très jeune de mes qualités et du fait que le talent n’est pas suffisant pour être performant. J’ai également été bien encadré durant mon aventure à Manchester City et j’essaie d’emmagasiner tous les conseils qu’on m’a donnés.”

Avec cette assiduité au travail, on vous prédit une grande carrière. Quel est votre rêve ultime comme footballeur ?

”Je suis quelqu’un de très ambitieux donc tout est possible et imaginable.”

Commençons par votre objectif du rassemblement.

”Il sera réussi si je suis encore repris lors du prochain (sourire).”