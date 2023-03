Mesut Özil, légende du Real et d’Arsenal, annonce sa retraite

C’est probablement la fin d’une ère. À 34 ans, l’Allemand Mesut Özil a annoncé mettre un terme à sa carrière, lassé de ses dernières blessures. L’ancien joueur notamment du Real et d’Arsenal aura disputé dans sa carrière plus de 684 matchs pour 121 buts inscrits et 240 passes décisives. L’actuel joueur de Basaksehir, éliminé par La Gantoise en Conference League, a été l’un des éléments clés du Real Madrid de José Mourinho et de l’Allemagne championne du Monde en 2014.