De 70€ à 400€, les prix pour les cotisations chez les jeunes dans le football sont-ils justifiés ?

De 70€ à 400€

Si certains clubs comme Saint-Hubert propose une cotisation très bon marché à seulement 70€ pour les plus jeunes et 100€ pour le reste de ses équipes d’âges, d’autres clubs proposent des prix plus onéreux. Et en retirant les éventuels cadeaux de la Saint-Nicolas, avantages pour les enfants et les parents, pack équipements et éventuelles remises en cas de deuxième enfant, voici des exemples de prix.

Habay (D3) : de 200€ à 380€.

Marloie (D3) : de 205€ à 260€.

RAS Jodoigne (D3 ACFF) de 310€ à 400€.

Huy (D3 ACFF) : de 250€ à 300€.

Tournai (D3 ACFF) : de 100€ à 390€.

Gosselies (D3 ACFF) : de 200€ à 400€.

Andenne (P1) : 280€

Wanze/Bas-Oha (P1) : 385€.

Braives (P2) : 235€.

Flémalle (P2) : 280€.

Tenneville-Champlon (P2) : de 85€ à 100€.

Saint-Hubert (P2) : de 70€ à 110€.

Évidemment, notre recherche ne se base que sur quelques clubs seulement et de nombreux autres prix doivent être ajoutés pour obtenir une moyenne cohérente. Néanmoins, les premières données ci-dessus nous donnent une première idée sur les prix dans le monde du football. Est-ce cohérent ?

Dans les clubs interrogés en tout cas, les raisons données pour expliquer la différence de prix sont régulièrement les mêmes, à savoir les infrastructures proposées, les diplômes des entraîneurs, le niveau proposé par les équipes premières et les avantages proposés sur le côté.