Best of foot local : un but inscrit après 10 secondes, une erreur d'arbitrage qui porte conséquence et une victoire devant 1100 personnes (vidéos)

1. Arquet en route pour le titre

Devant plus de 800 personnes, le derby pour le titre en première provinciale namuroise entre Arquet et Loyers a tourné en faveur des locaux, désormais lancés pour le titre.

Et le grand monsieur de la rencontre s’appelle Tanguy Jonckers. Auteur des deux buts de la rencontre, l’attaquant permet à son équipe de prendre quatre points d’avance sur leur adversaire du jour.

2. Rochefort, à deux doigts du titre

En D3B ACFF, tout semble aller au mieux pour Rochefort et les 1100 spectateurs présents. L’équipe entrainée par Jeffrey Rentmeister vient d’aligner contre Marloie une neuvième victoire de rang grâce à un but inscrit via Hicham Saïd en début de rencontre et file désormais tout droit vers le titre puisqu’en cas de partage contre Richelle, les Namurois seraient déjà sacrés.

3. Un but après dix secondes

En D3B ACFF toujours, Sprimont s’est imposé 4-2 contre le Huy de Manu Papalino. Et pourtant, tout avait plutôt mal commencé pour les Sprimontois puisque ceux-ci ont vu leur adversaire inscrire un but après dix petites secondes de jeu seulement, profitant d’un nuage de fumée en provenance de fumigènes qui a empêché Péharpré de pouvoir intervenir.

Mais malgré ce contrecoup, les Liégeois ont facilement pu retourner la rencontre puisqu’à la demi-heure, ils menaient déjà 4-1 avec notamment, un but de Cokgezen face à ses anciennes couleurs.

4. Une question d’alphabet

En troisième provinciale luxembourgeoise, Bourdon a réussi à arracher un partage salvateur du côté de Bomal grâce à un but dans les dernières secondes de Nderim Mustafaj. L’occasion pour le joueur de lâcher une petite punchline plutôt amusante. "On a écrit le C majuscule..." C voulant évidemment dire champion, son équipe comptant 5 points d'avance sur son dauphin.

5. Enormes tensions entre Bastogne et Assenois

Est-ce qu'on va être obligé de rejouer la rencontre entre Bastogne et Assenois? SI les locaux se sont imposés 3-2 à la 94e minute de jeu, la phase en question fait débat et les visiteurs ont déposé une réclamation pour une erreur d'arbitrage.

Pour recontextualiser, alors que le score est de 2 partout et que l'arbitre de la rencontre, Monsieur Thunus, s'apprête à donner les trois coups de sifflet finaux de la partie vu que le cuir est en-dehors du terrain, Damien Jacob, le défenseur d'Assenois, porte un coup à un joueur adverse et se fait exclure. Sauf que l'arbitre de la rencontre se trompe et décide d'accorder un coup franc pour Bastogne au lieu de laisser le ballon pour Assenois et les Bastognards... marquent sur la phase arrêtée. S'en suit des échauffourées et une fin de partie en queue de boudin. Il faudra désormais attendre la décision du CP mais il n'est pas impossible que l'on doive rejouer la partie.

6. Une victoire mais pas de padel

Si Robin Dengis et Verlaine ont remporté le derby de D2 ACFF face à leur voisin stockaly, le gardien des Taureaux s'est blessé à la cheville quelques minutes après l'ouverture du score de son équipe. Et même si le portier a su terminer la rencontre, sa douleur va l'empêcher de disputer les interclubs de ... padel , dans la très solide catégorie 700. "Il y a pire dans la vie", souriait le gardien.

7. La gifle du week-end

En s'imposant 12-1 à Feschaux, Mesnil a prouvé que l'équipe était bouillante. Le pensionnaire de P4 namuroise a vu son buteur Boukheras claquer un quintuplé afin de soigner ses statistiques.