Rêve, émotion et retour brutal à la réalité pour Vincent Kompany : “Une atmosphère amicale puis hostile”

Leader de Championship (D2), Vincent Kompany a pris la mesure de la différence entre le niveau de son équipe et celui de l’une des meilleures d’Europe. “Nous savons que nous ne sommes pas Manchester City, ni même une équipe de Premier League, a réagi le coach des Clarets. Je suis déçu parce que nous avons perdu, mais je suis fier de notre équipe. Ces gars-là, ils travaillent dur, ils gardent la tête haute tout le temps, et oui, nous avons été sérieusement battus, mais nous réagirons à cela et nous l’utiliserons comme motivation pour nous améliorer.”

Le coach Kompany est réaliste. Mais il rêvait sans doute secrètement d’un scénario moins brutal pour ce grand retour à Manchester City qu’il voulait utiliser pour montrer à toute l’Angleterre le travail réalisé ces derniers mois avec Burnley dans l’antichambre de la Premier League. “J’étais fier de venir ici avec Burnley. J’étais fier de venir ici avec 8 000 fans et puis j’étais, je dois être honnête, honoré de recevoir l’accueil de mon ancien club.”

Kompany a retrouvé Guardiola. ©AFP or licensors

Trois ans et demi après son jubilé (en septembre 2019) organisé au tout début de sa carrière d’entraîneur, Vincent Kompany affrontait pour la première fois son ancien club, et son mentor Pep Guardiola. L’accolade entre les deux hommes avant le coup d’envoi a d’ailleurs été l’un des grands moments de la soirée. Comme l’ovation reçue par tout le public de l’Etihad Stadium. “Je ne peux qu’être reconnaissant. C’était une atmosphère très amicale envers moi, mais à la fin, sur le terrain, c’était hostile.”

Le prochain rendez-vous entre Vince the Prince et ses ex est d’ores et déjà donné pour la saison prochaine en Premier League. À moins d’une catastrophe, Burnley (+13 sur le deuxième) rejoindra l’élite dans quelques mois. “Mon objectif pour la prochaine fois sera de voir si nous pouvons faire quelque chose de mieux”, se motive déjà l’ancien capitaine des Diables, dont “le destin est d’un jour entraîner Manchester City”, dixit Guardiola.