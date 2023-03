Avec ce penalty, Ibrahimovic est devenu le plus vieux buteur de l’histoire de la Serie A (vidéo)

Même si l’AC Milan s’est incliné 3-1 à Udinese, Zlatan Ibrahimovic se souviendra de sa première titularisation depuis janvier 2022. Samedi soir, en marquant l’unique but de son club sur penalty à sa 2e tentative (45e+4), l’attaquant suédois est devenu à 41 ans et 166 jours le plus vieux joueur à marquer un but en Serie A, le championnat d’Italie de football.