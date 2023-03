Un choc Manchester City-Bayern Munich: voici le tirage des quarts de finale de la Champions League

Les affiches des quarts de finale sont: Real Madrid-Chelsea, Benfica-Inter, Manchester City-Bayern Munich, AC Milan-Naples.

Et pour les demi-finales?

Tombeur du Paris Saint-Germain en huitièmes de finale, le Bayern Munich a hérité d'une nouvelle affiche en quarts de finale avec une double confrontation face à Manchester City. Un duel qui marquera les retrouvailles entre Pep Guardiola, l'entraîneur mancunien, et le Bayern où le Catalan a officié entre 2013 et 2016.

Le vainqueur de cette double confrontation affrontera le vainqueur du quart de finale entre le Real Madrid et Chelsea en demi-finale. Les Madrilènes et les Londoniens s'étaient déjà affrontés au même stade de la compétition la saison dernière. La double confrontation avait tourné à l'avantage du Real, futur vainqueur de la compétition.

Bourreau du Club Bruges en huitièmes de finale, Benfica sera lui opposé à l'Inter Milan tandis que l'AC Milan et Naples s'affronteront dans un duel 100% italien.

Les matches aller des quarts de finale sont prévus les 11 et 12 avril et les matches retour les 18 et 19 avril. Les demi-finales aller auront elles lieu les 9 et 10 mai et les matches retours les 16 et 17 mai. La finale est programmée le samedi 10 juin à Istanbul.