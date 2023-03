Axel Witsel, grand absent de la liste de Domenico Tedesco : “La porte n’est pas fermée pour lui, j'espère qu'il ne prendra pas sa retraite"

”Son âge n’est pas la raison, vous le voyez car Vertonghen est là. J’ai été à Madrid le voir et je l’ai appelé hier pour lui expliquer ma décision qui était difficile à prendre. Je veux dire qu’il a fait tant pour l’équipe nationale que j’en parlerais pendant une heure si je devais parler de ça. La porte n’est pas close pour lui, je voulais tester d’autres choses. Je lui ai dit que tout serait de nouveau ouvert en juin. À cette position, on a plein de possibilités. Il a apprécié qu’il n’apprenne pas l’information via les médias. On veut être honnêtes avec les joueurs car ils le méritent.”, a expliqué Tedesco.

Il faudra désormais voir si le principal intéressé va donc prendre une décision radicale concernant son futur avec les Diables. Face à la situation, Witsel pourrait bien faire le même choix qu’Eden Hazard, Simon Mignolet et Toby Alderweireld en prenant sa retraite internationale.

Interrogé sur cette possibilité, le sélectionneur a expliqué qu'il "espérait" que Witsel ne prenne pas une telle décision.