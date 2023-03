Nouvelle piste étonnante pour l'avenir de Thierry Henry

Ce jeudi, c'est une nouvelle piste assez étonnante qui est évoquée pour l'ancienne légende d'Arsenal. En effet, le journal L'Équipe envoie l'ancien assistant de Martinez à la tête de l'équipe de France féminine de football.

Une piste qui a finalement du sens. Déjà, la voie est totalement libre à la tête de l'équipe. Corine Diacre a été démise de ses fonctions et a laissé un sacré chantier derrière elle. En conflit avec certaines joueuses, comme Wendie Renard, l'ancienne capitaine, la coach ne faisait plus l'unanimité. La faute à des résultats décevants et un climat souvent électrique au sein du groupe.

Pour la remplacer, les dirigeants veulent une personne charismatique. Pas besoin de préciser que Thierry Henry coche cette case. Dans le journal, Jean-Michel Aulas, qui fait partie du comité qui a pour mission de trouver la perle rare, avait évoqué le profil recherché: "Quelqu'un d'ambitieux, qui ait peut-être l'habitude de diriger des sélections et qui peut-être connaisse le football féminin soit directement, soit par l'intermédiaire de ses adjoints." L'idée serait donc d'associer le champion du monde 98 avec un assistant qui connaisse en profondeur le football féminin. Le journal précise également qu'on ne sait pas si la légende pourrait être intéressée par le poste et qu'à ce stade, il n'est encore "qu'une hypothèse".

Une bonne idée pour Thierry Henry ?

Rares sont les entraîneurs de garçons qui sont issus du football féminin. En ce sens, Thierry Henry pourrait être l'un des précurseurs. D'autant plus qu'il n'a pas beaucoup de choix actuellement. Il n'a plus été entraîneur principal depuis une aventure du côté de la MLS en 2021. Il avait décidé de quitter Montréal car il ne supportait pas bien l'éloignement avec sa famille pendant la période du Covid.

Roberto Martinez lui avait alors tendu la main pour faire son retour avec les Diables après la franche réussite de son premier passage entre 2016 et 2018.

Si son charisme n'est donc plus à démontrer, ses références en tant qu'entraîneur sont donc limitées. D'autant plus qu'il n'est pas parvenu à imprimer sa patte lors d'une courte expérience à Monaco entre octobre 2018 et janvier 2019. Il y a près de quatre ans déjà !

Entre temps, le Français âgé de 45 ans ne s'est pas tourné les pouces. Il est devenu propriétaire du club de Côme en Serie B italienne. De plus, il a continué à donner ses analyses en tant que consultant pour les médias anglais et Prime Vidéo. Du travail qui est forcément rémunérateur. S'il signe avec la FFF, il devra donc revoir son salaire à la baisse.

Enfin, il devra être choisi par les dirigeants. Titi n'est pas le seul à être visé par la Fédération. En effet, Jocelyn Gourvennec a été auditionné ce mercredi dans les bureaux de la FFF.

Lorsque l'heureux élu aura été désigné, il devra faire vite. En effet, les Bleues n'auront qu'un seul rassemblement pour préparer la Coupe du monde estivale (du 20 juillet au 20 août) en Australie et en Nouvelle-Zélande.