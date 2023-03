Les arrêts décisifs de Bart Verbruggen face à Villareal en Conference League (vidéo)

Soirée parfaite pour les clubs belges: l’Union et Anderlecht se qualifient pour les quarts de l’Europa et de la Conference League

Soirée historique pour le football belge. Anderlecht et l'Union se sont qualifiés pour les quarts de finale de la Conference et Europa League ce jeudi 16 mars 2023 après leur victoire sur Villareal et l'Union Berlin.