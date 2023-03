Kandouss 8 Le défenseur central s’est montré solide dans ses interventions en jouant sur un bon sens du placement.

Burgess 7,5 Toujours aussi fort dans les airs, il a parfois été mis en difficulté par la vitesse des adversaires qui l’ont obligé à commettre l’une ou l’autre faute. Pour le reste, il a tenu son rang de patron de la défense.

Van der Heyden 7 Il a réalisé une rencontre sérieuse en couvrant bien son côté et en étant solide aux duels.

Lynen 7 S’il n’a pas toujours joué parfaitement juste dans son passing en première mi-temps, il a été l’un des leaders par la voix et ses gestes.

Teuma 8 Le capitaine a gardé tout son calme pour ouvrir le score d’une frappe sèche du pied gauche. À un très haut niveau technique, il a aussi joué son rôle de leader en insufflant du positif dans l’équipe. Tout en prenant des coups, il a provoqué des fautes.

Nieuwkoop 8 Le Néerlandais a joué à un haut niveau dans son couloir droit. Il a souvent bien lancé Adingra ou Boniface dans la profondeur et a tenu le choc défensivement. Il est à l’assist sur le troisième but.

Lapoussin 7,5 Il est rentré dans le match de manière assez timide. Il s’est un peu plus libéré par la suite réussissant quelques beaux gestes techniques. Monté en puissance dans le match, il le clôture d’une magnifique frappe en lucarne.

Lazare 7,5 Moins visible qu’à son habitude balle au pied en première mi-temps, il inscrit l’important deuxième but de ses couleurs d’une reprise en un temps. Il est à la bonne place pour mettre le troisième goal finalement annulé.

Adingra 7 Placé aux côtés de Boniface, il a tout de suite fait mal avec sa vitesse et ses appels dans la profondeur. Il rate une énorme occasion après 6 minutes de jeu, mais se rattrape en faisant le plus gros du travail sur l’ouverture du score. Pour le reste, il ne s’est pas beaucoup montré.

Nilsson 7 Monté peu après l’heure de jeu, il a gêné la défense allemande avec sa taille et a joué son rôle défensif.

Geraerts 8 Il a préféré Adingra plutôt que Nilsson aux côtés de Boniface et son choix s’est avéré payant. La montée de Nilsson a fait du bien à l’équipe.

L'homme du match: Boniface 9

Un match XXL avec beaucoup de duels gagnés, plusieurs fautes provoquées, une solidité dans les duels et un bon travail défensif. Très fort dos au but, il fait tout le gros du travail sur le but d’Adingra. Ovationné à sa sortie, il est passé tout proche d’inscrire son goal en fin de rencontre.