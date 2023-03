Suivez l’émission l’EntreFoot ce mercredi 15 mars 2023 avec pour sujet : y a-t-il des dérives durant le mercato dans le football amateur ?

Depuis la reprise du championnat en janvier, le mercato vit à du 200 % dans les différents clubs de la région. Entre prolongations, transferts et paroles données, une grande majorité des joueurs et entraîneurs sont déjà au courant d’où ils fouleront les pelouses en août prochain. Et ce, alors que le championnat 2022-2023 n’est pas encore terminé et que toutes les réponses ou presque doivent encore être données.