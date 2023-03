Philippe Bormans, CEO de l'Union : "Teuma mérite un meilleur contrat... mais ne l'aura pas chez nous"

En effet, s'il considère que son joueur est l'un des meilleurs joueurs du championnat et qu'il mériterait une augmentation salariale, il s'explique sur l'impossibilité de faire de tel. "Si Teddy Teuma se dit ''je suis le meilleur joueur de Belgique, je mérite le meilleur contrat', je suis d’accord avec lui. Mais il ne va pas l’obtenir avec nous. Et il comprend notre situation. Ce serait une mauvaise gestion que de distribuer de gros contrats maintenant. Je comprends la frustration des joueurs qui comprennent, mais on ne peut pas faire autrement."