Mignolet avait débuté en équipe nationale le 25 mars 2011 en Autriche (victoire 0-2) lors d'un match de qualification à l'Euro 2012. Titulaire huit matchs consécutifs, il avait ensuite dû laisser sa place au jeune Thibaut Courtois, dont il est devenu la doublure pendant plus de dix ans. C'est donc comme remplaçant que Mignolet a pris part à trois Coupes du monde (2014, 2018 et 2022) et deux Euros (2016 et 2021), figurant ainsi dans la sélection qui a obtenu le meilleur résultat de l'histoire de la Belgique avec la troisième place au Mondial 2018 en Russie.

Mignolet a tout de même réussi à jouer 35 matchs en 129 sélections avec les Diables, avec 10 "clean sheets" à son actif. Sa dernière apparition restera celle en Pologne (victoire 0-1) le 14 juin dernier en Ligue des Nations.

Formé à Saint-Trond, Mignolet a aussi joué à Sunderland, Liverpool et, depuis 2019, au Club de Bruges, avec qui il a remporté trois titres de champion de Belgique et le dernier Soulier d'Or récompensant le meilleur joueur du championnat.

Après Eden Hazard et Toby Alderweireld, Mignolet est le troisième membre des Diables Rouges présents au Mondial du Qatar à se mettre en retrait définitif de l'équipe nationale.

La Belgique se rendra en Suède le 24 mars pour les débuts du nouveau sélectionneur Domenico Tedesco, en qualification à l'Euro 2024, avant un amical en Allemagne.