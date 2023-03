Les Artésiens vont faire le travail nécessaire en première période grâce à un homme : Loïs Openda. Entre la 30e et la 35e minute, le Diable rouge inscrit... 3 buts ! 4 minutes 30 séparent les trois buts, ce qui en fait le hat-trick le plus rapide de l’histoire de la Ligue 1. Le record était détenu auparavant par Matt Moussilou, auteur d'un triplé en 4 minutes 31 lors d'un match entre Lille et Istres en 2005.

L'attaquant n'avait plus marqué depuis le 11 janvier avec son club. C'est la douzième fois qu'il trouve le chemin des filets cette saison.

En seconde période, les Sang et Or inscrivent un dernier but via Alexis-Claude Maurice (0-4, 76e).

Les trois buts d'Openda sont disponibles sur le Facebook d'Eleven Sports sur ce lien : https://fb.watch/jdxKY82G2C/