S’il retrouvera son ancien public, il retrouvera aussi et surtout son mentor Pep Guardiola. Le tacticien catalan avait d’ailleurs déclaré qu’il verrait bien l’ancien capitaine des Diables à la tête du club mancunien. Ce à quoi a tenu à réagir l’actuel coach de Burnley. “Pour le moment, je suis toujours entraîneur en Championship. C’est mon niveau en ce moment. Jusqu’à ce que nous ne soyons sûrs de la promotion en Premier League, ce sera le cas. Mon objectif personnel est de continuer à m’améliorer”.

Avant de poursuivre. “Manchester City mérite toujours le meilleur entraîneur du monde. Je ne le suis pas. En ce moment, ils ont le meilleur entraîneur, et j’espère qu’il restera encore dix ans. Sinon, ils devraient avoir le meilleur entraîneur après Pep”.

Et de conclure, non sans une pointe d’humour. “Je me concentre sur Burnley. Nous verrons, je travaille aussi dur que possible pour m’améliorer à chaque fois. J’ai de la chance de ne pas pouvoir me blesser en tant qu’entraîneur. En tant que joueur, cela arrivait régulièrement, ce qui rendait la progression plus difficile”.