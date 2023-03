"Ton agent, ou tu le quittes, ou on le descend" : N’Golo Kanté victime de braquage avec pistolet en 2017

Une longue enquête de France Football publiée ce 10 mars 2023 revient sur les problèmes extra-sportifs du médian de Chelsea et de l’équipe de France N’Golo Kanté. Champion du monde en 2018, double vainqueur de la Premier League dont il a déjà été élu meilleur joueur et auteur d’une ascension tardive, mais fulgurante dans le football professionnel, le joueur à l’endurance impressionnante est blessé depuis de longs mois et devrait faire son retour ce week-end avec les Blues.