Et d’après le média israélien Pplus, les tourtereaux comptent bien mettre les petits plats dans les grands en organisant “le mariage de l’année” en juin prochain. Où ça ? Dans le sud de la France, dans un “lieu très spécial et romantique”, sans pour autant en dire plus pour garder un minimum d’intimité.

Toujours selon le média israélien, le gardien des Diables et sa future épouse organiseront des festivités longues de deux jours mêlant traditions juives et catholiques.

Quant aux invités, les joueurs du Real Madrid, dont Eden Hazard, font bien partie des 300 conviés.