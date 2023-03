L’avis de l’expert : Amuzu a levé la tête

Brian Riemer l’a pris à part après 55 minutes de jeu. Sur les lèvres du coach, on pouvait lire “forward (NdlR : en avant)” répété à plusieurs reprises et accompagné de grands gestes réclamant des courses en profondeur. Francis Amuzu connaît la rengaine, lui qui est si souvent réduit à ses qualités de vitesse et d’explosivité. Ses équipiers ne cessent de le chercher quand ils n’ont pas de solutions. Au lieu de se lasser de piquer des sprints à répétition et souvent sans toucher le ballon, Ciske a profité de cette régulière mise à contribution pour travailler l’un de ses points faibles : la précision.