Setien, le coach de Villarreal, répond à celui d’Anderlecht : “Oui, il peut gagner mais la question est de savoir si on le laissera faire”

Le vol au départ de Valence a d’ailleurs été retardé de 50 minutes à cause du trafic aérien à Zaventem perturbé par la météo. Pas question donc d’un atterrissage à Paris comme le disait la rumeur à Anderlecht. Cela ne les a pas empêchés d’arriver avec une bonne poignée de minutes de retard en conférence de presse.

Quique Setien, le coach, et le milieu de terrain Dani Parejo ont principalement répété leur envie de poursuivre leur série après deux victoires de rang en Liga. “Mais on sait bien que l’Europe est une compétition à part, plus difficile”, dit Parejo. Et Setien d’ajouter : “La saison avance, nous sommes encore actifs sur plusieurs tableaux et nous devons gagner tous les matchs possibles pour pouvoir être européens la saison prochaine.”

guillement Anderlecht a des mécanismes et des concepts de jeu proches des nôtres"

Un objectif partagé avec Anderlecht qui rêve de rester européen en 2023-24. Le coach de Villarreal a d’ailleurs tiré des parallèles avec le club belge. “C’est une bonne équipe avec des mécanismes et des concepts de jeu que j’apprécie. On peut les comparer aux nôtres. Nos identités de jeu sont assez proches. Anderlecht peut nous poser des difficultés. Ce sera un match difficile si on les autorise à combiner. ”

Quelques heures auparavant, Brian Riemer avait affirmé que son équipe était capable de gagner jeudi soir. Setien n’a pas nié et a répondu avec un sourire : “C’est juste, mais la question est : les laisserons-nous faire ? ”

Parejo semblait lui assez prudent au moment d’évoquer Anderlecht. “Nous devrons mettre de l’intensité. Dès le début sous peine d’être puni si on les laisse combiner. Nous devrons bien presser pour espérer gagner. ”