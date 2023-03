Revivez les meilleurs moments de l'EntreFoot : "Comparer le football masculin et féminin n'a aucun sens" (vidéo)

Et l'un des principaux moments de l'émission se déroule lorsque Sandrine Van Herzeele, entraineure de Charleroi, déplore une comparaison qu'elle estime injuste entre le football féminin et masculin. "On nous attaque encore beaucoup sur le niveau du football féminin. Si je caricature, j'entends beaucoup dire qu'une équipe de troisième provinciale écraserait les Red Flames. Je trouve que nous sommes désormais admises dans le milieu pour faire de ce sport un hobby mais qu'il ne faut surtout pas que l'on puisse essayer de performer en compétition. En gros, nous pouvons nous amuser mais tenter d'élever notre niveau, ça, non. C'est ça qui me fatigue. D'autant que dans les autres sports, on ne fait que rarement des comparaisons entre les hommes et les femmes, puisqu'ils ne s'affrontent jamais ou presque. Cela n'a donc aucun sens."

Clotilde Codden, employée par le département technique de l’ACFF et ancienne joueuse professionnelle, était du même avis que la coach des Carolos. " J'ai eu dernièrement un échange via les réseaux sociaux et je constate que le football est l'un des seuls sports où l'on conserve cette comparaison entre les hommes et les femmes. Je n'ai jamais vu ça entre Justine Henin et Roger Federer ou entre les performances des nageurs et nageuses car ça n'a tout simplement aucun sens. Par contre dans le monde du foot, la comparaison est constante."

De son côté, Noémie Notte, correspondante pour L'Avenir Huy-Waremme et elle-même entraineure, abondait dans le même sens et allait même plus loin. "Au sein même d'un club, il y a régulièrement une différence entre les hommes et les femmes. Dans mon cas précis, on nous avait promis énormément pour surfer sur la vague de médiatisation du football féminin et finalement, on nous a laissé de côté assez rapidement car nous ne devions être là que pour le loisir et non pas pour le sport."

