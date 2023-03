”Un délinquant” ou “un Modèle pour tout le monde” : les deux visions de Radja Nainggolan en Italie

Pas un énorme souci donc pour celui qui séjourne en Italie et évolue désormais du côté de la SPAL. Arrivé en grande pompe pour aider son copain et entraîneur Daniele De Rossi, le Belge de 34 ans est toujours sur place malgré le C4 de son ancien coéquipier.

Et comme à son habitude, il est autant adoubé par les uns que crispant pour d’autres. Joe Tacopina fait clairement partie de la première catégorie. Une chose est certaine, le président de la SPAL ne regrette pas son investissement. “Radja est incroyable”, a-t-il commencé dans un podcast repris par le site internet Football Italia. “Je savais qu’il avait la réputation d’être un footballeur de haut niveau qui pouvait parfois dérailler complètement en dehors du football. Mais nous n’avons rien remarqué de tel ici.”

Souvent décrié pour son hygiène de vie, le Ninja se serait-il assagi du côté de la SPAL ? “Il est un modèle pour tout le monde. Un leader sur et en dehors du terrain”, surenchérit Joe Tacopina. “On sent sa présence. Dans le vestiaire, il est là pour tout le monde. Il parle toujours aux jeunes ou va manger avec eux après l’entraînement.”

Au-delà de son importance physique, il prouve depuis son arrivée qu’il a encore le niveau. “Ses qualités de footballeur ne font aucun doute non plus. Si on le compare à d’autres joueurs de Serie B, on dirait un footballeur différent. Je ne veux pas faire de tort au joueur de seconde division, mais il est incroyable de voir qu’il est encore tellement vif.” Dès sa première rencontre, Nainggolan a fait parler la poudre avec une mine dont il a le secret. “À son âge, Radja est une bête ! Quand il tire avec le ballon, il est capable de l’envoler comme un palet de hockey à 160 km/h.”

Walter Sabatini : “Un délinquant !”

En Italie, le Ninja dispose d’un statut particulier. Surtout à Rome où il est considédré comme une véritable légende. Dans son pays d’adoption, l’Anversois se sentait plus libre que jamais. “Quelqu’un qui aime boire un verre, fumer une cigarette ou être en retard de temps en temps ne fait pas de moi une mauvaise personne, je pense. C’est pour ça que je ne me suis pas caché. Je sortais, j’allais en discothèque. D’autres buvaient probablement beaucoup plus que moi, mais ils le faisaient à la maison. Alors personne n’en sait rien”, expliquait-il l’an dernier pour Het Laatste Nieuws.

Des propos qui ne seront pas contredits par Walter Sabatini, l’ancien directeur sportif de l’AS Roma. “Honnêtement, je l’aime comme un fils, mais c’est un délinquant !”, a-t-il commencé pour la Gazzetta dello Sport cette semaine. “Si vous mettez sept ou huit verres devant lui, il les boit tous. Un par un. Pour lui, la vie est un jeu. Mais au fond, c’est quelqu’un de bien.”

Comme à son habitude, le milieu de terrain a surtout convaincu tout le monde grâce au ballon et non par sa vie extrasportive. “Nainggolan est un excentrique, un fou. Et ses coéquipiers auraient dû le comprendre et l’aider davantage. Certains étaient jaloux et envieux parce que Radja obtenait toujours tout ce qu’il voulait. Mais sur le terrain, c’est un joueur de premier plan. Ce que je l’ai vu faire à la Roma, je ne l’ai pas vu chez d’autres joueurs”.

Fin 2022, le contrat de Nainggolan a été résilié à l’Antwerp. Actuellement blessé à la SPAL, Nainggolan avait assuré vouloir rester jusqu’à cet été. Tout en expliquant que ceux qui le voyaient partir suite au départ de De Rossi étaient des idiots. À cause de son élongation au mollet, il devrait être absent deux semaines. Mais, une fois de retour, il devrait tout donner sur le terrain pour aider son club à se maintenir. Comme il l’a toujours fait.