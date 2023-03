Scott Parker sur la sellette: les négociations entre Bruges et Alfred Scheuder se compliquent

La gifle infligée vendredi dernier à Ostende ainsi que l’humiliation face au Benfica Lisbonne sont les deux gouttes d’eau qui font déborder le vase. Avec 1 petit point pris en moyenne, l’Anglais a le pire ratio de l’histoire du club pour un entraîneur avec plus de dix rencontres dirigées.

Bref, le changement, c’est maintenant dans la Venise du Nord. Et un homme semblait tout désigné pour reprendre les rênes de l’équipe : Alfred Schreuder. L’an dernier, le Néerlandais avait conduit l’équipe vers le titre grâce avec une moyenne de 2,33 points pris. Un excellent bilan qui l’avait amené vers le grand Ajax Amsterdam… où tout ne s’est pas déroulé comme prévu. Cinquième en Eredivisie fin janvier avec les Ajacides, il s’est fait virer de son poste et est désormais libre comme l’air.

Des négociations difficiles, la solution interne privilégiée ?

Après la débâcle à l’Estadio de la Luz, plusieurs médias flamands avaient indiqué que l’entraîneur néerlandais était prêt à reprendre l’équipe directement. Ce mercredi, Het Laatste Nieuws estime que les négociations sont plus difficiles que prévu. “Schreuder fait pression pour obtenir un contrat à long terme cette fois-ci.” Lorsqu’il a débarqué il y a environ un an, le Batave avait obtenu un contrat à durée indéterminée. De son côté, Parker avait obtenu un bail jusqu’en 2025. La direction des Blauw en Zwart aimerait lui offrir la même durée de contrat. Ce qui pourrait bien faire capoter l’opération.

Du coup, les Brugeois doivent se réorganiser et cherchent des solutions en interne. Deux noms sortent du lot : Rik De Mil et Nicky Hayen. Le premier est un assistant de longue date et connaît bien la maison. Tandis que le second dispose d’une expérience avec Waasland-Beveren entre 2020 et 2021 et dirige le Club NXT actuellement. “L’objectif serait de l’assister avec un homme d’expérience comme Michel Preud’homme”, expliquent nos confrères. Reste à voir si MPH, qui a refusé un poste à la Fédération, sera intéressé de sortir de sa retraite qu’il mène à Tenerife.