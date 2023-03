Rednic : “Je suis un peu étonné du choix de Tedesco”

Pour la succession, la fédération s’est tournée vers Domenico Tedesco. “Je suis un peu étonné par ce choix, explique Rednic. La Pologne a su prendre l’ancien sélectionneur du Portugal (Fernando Santos). Pourquoi la Belgique n’y arrive pas ? Pourquoi, si ce n’est pas possible d’amener un coach charismatique, ou capable de gérer les gros egos en équipe nationale, la fédération n’a-t-elle pas donné sa chance à un entraîneur belge ? Philippe Clement, Wouter Vrancken, la Belgique a une génération d’entraîneurs qui valent la peine, c’est un peu dommage de ne pas leur faire confiance.”

Clement et Vrancken étaient-ils intéressés, pour autant ? Et Mircea Rednic lui-même, a-t-il postulé pour reprendre les Diables ? “Non, je suis quelqu’un de raisonnable (sourire).”