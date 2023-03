Le PSG va-t-il renverser la situation ? Suivez la Ligue des Champions en direct à partir de 21h

La blessure de Neymar a changé les plans de Christophe Galtier, qui n’aligne que deux attaquants, et donc d’avantage de joueurs dans le cœur du jeu : avec Ruiz, Verratti et Vitinha, le coach français espère pouvoir mettre le pied sur le ballon au milieu de terrain. Chez les Bavarois, la composition est assez classique. On note toutefois l’absence de Joao Cancelo, à qui Julian Nagelsmann a préféré Stanišić sur le flanc droit de sa défense à 3.

En championnat, les deux clubs ont gagné ce week-end et sont en tête de leur championnat respectif. Le Bayern a battu Stuttgart 2-1 et Paris a dominé Rennes 4-2, Kylian Mbappé devenant le meilleur buteur de l’histoire du club.

Ce match aura lieu en même temps qu’un autre huitième retour : Tottenham, qui s’était incliné 1-0 également à l’aller, reçoit l’AC Milan pour une place en quarts. Hier, ce sont Chelsea et Benfica qui ont décroché les premiers tickets pour ce tour.

Les compos :

Bayern Munich : Sommer – Stanišić, Upamecano, De Ligt – Coman, Kimmich, Goretzka, Davies – Müller, Musiala – Choupo-Moting

Paris Saint-Germain : Donnarumma – Ramos, Marquinhos, Danilo – Hakimi, Ruiz, Verratti, Vitinha, Nuno Mendes – Messi, Mbappé