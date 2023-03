Tout aurait débuté après une visite de l’émir du Qatar durant laquelle le footballeur avait jugé bon de faire une remarque sur Nasser Al-Khelaïfi auprès de l’émir. La remarque, qui se voulait constructive, parlait "sur le fait qu’il était difficile de joindre son président pour évoquer sa situation sportive".

À partir de ce moment-là, plus rien n’allait se passer correctement pour l’ancien marseillais qui reçu plusieurs messages clairs : on ne veut plus de toi au club.

Du coup, quelques années plus tard, Hatem Ben Arfa a porté plainte en justice contre le club pour harcèlement moral. Et en seconde instance, la Cour d’Appel a estimé que le club parisien était coupable et devait lui verser 1€ symbolique ainsi que 100.000€ de rappels de salaire et de prime éthique. Bien loin des 7.7M€ réclamés par le génie français.

Actuellement sans club, Hatem Ben Arfa est considéré comme l’un des plus grands talents gâchés du football français. Extraordinaire en Premier League du côté de Newcastle, le génie marseillais n’aura finalement jamais su confirmer toutes les promesses placées en lui.