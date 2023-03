La Juventus bientôt deuxième de Serie A ? Elle pourrait récupérer ses 15 points perdus

En effet, la Gazzetta dello Sport annonce que le club piémontais a reçu les courriers échangés entre le parquet et l’organe de contrôler financier de la Fédération italienne. Selon les procédures habituelles, les délais pour l’enquête et la durée de procédure ont été dépassés. Du coup, la Juventus pourrait utiliser ces éléments pour rendre invalide son procès et ainsi récupérer les quinze points perdus.

Si un tel dénouement venait à se vérifier dans les faits, la Juventus ferait un bond au classement qui la replacerait dans le top 4. Septième au classement, elle serait à égalité avec l’Inter juste derrière Naples si elle n’avait pas perdu ces points. Les prochaines semaines risquent bien d’être encore animées dans la Botte.