Kevin De Bruyne est le meilleur donneur d'assist au Monde, le Diable rouge est-il le meilleur passeur de l'histoire de la Premier League?

Et à ce petit jeu-là, c'est le Diables rouge Kevin de Bruyne qui est largement en tête de ce classement pour l'année écoulée. Le joueur de Manchester City devance assez nettement Ousmane Dembélé et Lionel Messi.

De Bruyne, dans l'histoire de la Premier League

Acclamé sur les pelouses anglaises depuis 2013, Kevin De Bruyne empile les passes décisives à grande vitesse, de quoi faire de lui (déjà), le cinquième meilleur donneur d'assist depuis 1992 avec déjà plus de 98 caviars distribués.

Encore bien loin de Ryan Giggs, auteur de plus de 162 assists dans sa carrière après plus de 20 ans en Premier League, une autre stat se veut très intéressante: le ratio nombre de matchs joués/passes décisives distribuées. Et à ce petit jeu-là, le Belge écrase tout sur son chemin. Et en sachant qu'un certain Erling Haaland fait désormais partie de son équipe, il ne fait l'ombre d'aucun doute que le Belge rejoindra la deuxième place de ce classement d'ici la fin de la saison prochaine.