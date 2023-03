Suivez notre émission l’EntreFoot ce mercredi 08 mars 2023 dès 19h30 avec comme sujet : le football féminin, où en est-on en Wallonie ?

Où en est-il en Wallonie, voire en Belgique ? Comment évolue le niveau ? Des perspectives de carrière sont-elles présentes ? Est-ce facile pour une jeune joueuse de s’intégrer dans ce sport ?

Ces nombreuses questions, nous allons tenter d’y répondre. Mais pour cela, de nombreuses invitées seront présentes, ainsi qu’un entraineur chez les équipes dames. Ainsi, Clotilde Codden (White Star), Sandrine Van Herzele (Royal Charleroi), Noémie Notte (correspondante pour L’Avenir Huy Waremme et FA pour Engis), Katty et Marie-Charlotte Mariage (Beauraing) et Damien Dubois (Lasne-Ohain) seront là pour discuter sur ces nombreuses questions.

On espère vous y retrouver nombreuses et nombreux, d’autant qu’il est désormais possible d’interragir en direct.