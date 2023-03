L’Union belge veut ouvrir la porte des entraînements des Diables rouges au public

Dans la foulée de sa première campagne #DEVILTIME, la fédération belge en lance aussi une nouvelle #WIRSCHAFFENDAS. “Le hashtag représente la conviction que partagent l’URBSFA, les joueurs et les supporters d’une campagne qualificative réussie. Mais aussi une référence au fait que les joueurs et les supporters devront tout donner pour se qualifier en vue de ce championnat d’Europe. La campagne est en outre traduite dans les deux autres langues du pays avec les slogans #ONVALEFAIRE et #ALLESGEVEN. Le slogan allemand #WIRSCHAFFENDAS est un clin d’œil au lieu de ce prochain grand tournoi (l’Allemagne, ndlr), aux racines de notre nouvel entraîneur fédéral Domenico Tedesco (Italo-Allemand) et à notre troisième langue nationale”, détaille l’Union belge dans un communiqué.

”À cause de la pandémie, nous n’avons pu que proposer une expérience virtuelle aux supporters ces derniers temps. Nos joueurs étaient aussi demandeurs d’une campagne les rapprochant à nouveau de leurs supporters”, a justifié aussi Manu Leroy, directeur marketing et communication de l’Union belge.

Un tifo est également prévu pour ce Suède-Belgique à Stockholm sur lequel figurera un maximum de noms de supporters et de nombreux cars seront organisés pour la rencontre à Cologne contre l’Allemagne le 28 mars, en match de préparation cette fois.