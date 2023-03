Mignolet 5 Sauvé par un hors-jeu (2e) puis un retour de Meijer (14e) avant d’être abandonné par toute son équipe. Paradoxe, il encaisse cinq buts sans avoir de véritable arrêt à effectuer.

Mata 4 Son manque de confiance saute aux yeux. Trop de longs ballons balancés. Remplacé par Odoi.

Mechele 4 Avec son expérience, il a tenté de limiter les dégâts, à l’image de son tacle indispensable devant Ramos (15e), mais il n’a pu éviter le naufrage.

Sylla 3 Trop fougueux, voire impétueux. Il oublie Ramos sur le 3-0 (57e) et commet une faute stupide dans le rectangle qui amène le penalty du 4-0 (71e).

Meijer 4 Fautif à l’aller, il avait à cœur de se racheter. En difficultés face au positionnement hybride de João Mario et aux montées de Bah. Un sauvetage miraculeux sur la ligne et un superbe but pour sauver l’honneur (87e).

Nielsen 3 En sentinelle, il a énormément couru mais sans audace ni effet. Un beau centre pour Vanaken (3e) puis des interventions trop tendres sur les deux premiers buts. L’ombre du Nielsen de l’Union.

Buchanan 4 L’idée de le repositionner dans l’axe du jeu n’a pas fonctionné. Un manque flagrant d’automatismes et d’aisance à ce poste. Il a été replacé sur le flanc après la pause, sans réussite si ce n’est l’assist anecdotique pour Meijer.

Sowah 3 Frayeur sur une remise en retrait (7e). Les montées de Grimaldo l’ont ennuyé. Sa mission défensive a éteint son peu d’allant offensif.

Vanaken 4 Têtes difficilement ajustables (3e et 24e). Le capitaine a été trop timide à la construction et dans la prise d’initiatives.

Lang 5 Aligné comme ailier gauche, le Néerlandais a dézoné pour tenter de provoquer l’étincelle. Le meilleur Brugeois, comme à l’aller, mais étrangement remplacé à la mi-temps.

Yaremchuk 4 Première titularisation de la saison en Ligue des champions pour l’ancien de Benfica, applaudi à sa sortie (62e). Transparent avant ça, mais peut-on vraiment lui en vouloir vu le peu de ballons exploitables reçus ? Bêtement jauni (18e).

Onyedika 5 Sa montée dès la reprise devait sécuriser l’axe. Lui aussi dans le dur.

Jutglà 4 Monté dans un tel match n’est pas un cadeau. Un petit tir cadré pour les statistiques (90e).

Odoi 4 Il a passé une demi-heure douloureuse face aux vagues rouges.

Parker 3 Il a encore changé, et tenté plusieurs choses en cours de match, mais s’est surtout encore vautré.

L'homme du match: Ramos 8

Le pur produit du centre de formation lisboète s’est régalé ce mardi soir. Deux très beaux buts (un du droit et un du gauche), une passe décisive et une impression de facilité déconcertante dans la zone de vérité. Un crack (21 ans).