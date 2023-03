Les Reds au septième ciel: les chiffres fous de Liverpool-Manchester United

1 Anfield est une véritable forteresse face à United. Sur les huit derniers matchs, les Mancuniens n'ont inscrit qu'un seul but. Soit moins que de cartons jaunes reçus par Salah (2) pour avoir retiré son maillot…

3 Critiqué ces dernières semaines, Cody Gakpo et Darwin Nuñez ont évacué toute leur frustration avec chacun un doublé. Mo Salah les a rejoints pour l'histoire : c'est la première fois depuis 1908 que trois joueurs de Liverpool inscrivent un doublé dans le même match. "Ce fut une très bonne journée pour moi personnellement et pour l'équipe, a commenté Gakpo. Mais nous devons garder ce sentiment et continuer."

5 Liverpool profite de ce succès pour revenir dans le top 5, à trois points de Tottenham mais avec un match en retard. L'objectif du top 4, synonyme de Ligue des champions, est donc à portée. "C'est quelque chose pour lequel nous nous battons. C'est quelque chose d'important pour le club, les supporters et l'équipe. Nous devons continuer à travailler dur", se motive Gakpo.

6 Salah adore décidément affronter les Red Devils. Il est même devenu le premier joueur à marquer dans six matchs consécutifs face à eux. "C'est un joueur spécial. Nous l'apprécions maintenant, mais à l'avenir, les gens regarderont en arrière et se diront : 'wow, nous avons été témoins de quelque chose de vraiment spécial'", a réagi Jürgen Klopp.

7 En leur passant 7 buts (dont 6 en deuxième période), les Reds ont enregistré la plus grosse victoire de leur histoire face à leurs voisins mancuniens, surpassant le 7-1 réalisé en octobre 1985. "Je n'ai pas de mots, a poursuivi Klopp. C'était un match spectaculaire, exceptionnel. Nous avons joué le meilleur football contre l'équipe en forme."

8 Pour inscrire leurs sept buts, les hommes de Jürgen Klopp ont fait preuve d'une efficacité dingue : ils n'ont eu besoin que de huit frappes cadrées.

82 Jamais Manchester United n'avait perdu sur un tel écart en Premier League. Les Red Devils ont même égalé la pire défaite de leur histoire, 82 ans après celle face à Wolverhampton lorsque le club évoluait en D2.

129 Grâce à ses deux buts, Mohamed Salah a dépassé Robbie Fowler pour devenir le meilleur buteur de Liverpool en Premier League. Il compte désormais 129 réalisations. "C'est très spécial. Je ne peux pas mentir. L'obtenir aujourd'hui contre Manchester United est incroyable", a réagi l'Égyptien.