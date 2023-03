Best of foot local: José Lardot est de retour, match arrêté à Melreux-Hotton et une victoire 21-0 (vidéo)

1.Match fou à Evelette, avec Lardot qui arrive

Quatre buts après 10 minutes de jeu : le derby entre Evelette et Andenne en première provinciale namuroise ne pouvait pas mieux commencer. Et si les locaux se sont finalement imposés 3-2 grâce à un but d’Aarab.

Et comme une bonne nouvelle vient rarement seule, les gars d’Evelette ont officialisé la venue de José Lardot. Ce fameux mécène, connu dans la région de Huy-Waremme pour être passé dans de nombreux clubs et les avoir quittés tout aussi rapidement, viendra donner un coup de main au nouveau président et se dirigera définitivement vers le club, "s’il le souhaite".

+ LIRE AUSSI | José Lardot à Évelette: " Oui, je vais aider le club "

2.Melreux face à l’arbitre

En P2 luxembourgeoise, la rencontre entre Melreux-Hotton et Harre-Manhay a été définitivement stoppée à un quart d’heure du terme par l’arbitre, qui se sentait menacé par les supporters locaux. "On se retrouve avec un arbitre qui, les deux fois où on l’a eu, a cherché à déséquilibrer notre équipe, rouspète le coach de Melreux Kévin Yangara. Il m’a exclu alors que je critiquais un joueur sur le terrain et ne siffle pas un penalty visible pour tout le monde. Les voix se sont donc élevées en tribune."

+ LIRE AUSSI | Supporteurs trop véhéments: match arrêté à Melreux-Hotton

3.Braquage à la Sartoise

Assenois-Sart, si on jouait cette rencontre 100 fois dans les mêmes dispositions que ce week-end, l’équipe de Stéphane Dubois s’imposerait 99 fois. Malheureusement pour les Rouges, la centième s’est déroulée en ce début de mois de mars, avec un braquage comme il se doit.

Mené 1-0 à la 80e sans montrer la moindre révolte, Sart va en effet s’imposer 1-2 en fin de rencontre grâce à un but de Memeti. "Avec un nul, nous étions déjà bien payés, alors les trois points... Je suis presque gêné pour l’adversaire", explique Quentin Faymonville, l’entraîneur de l’équipe victorieuse.

+ LIRE AUSSI | Le hold-up de la saison pour Sart

4.Le carton pour Jehay B

Avec un Robin Nardese des grands jours, auteur de cinq buts sur la rencontre, Jehay B a écrasé la lanterne rouge Marchin B 21-0. Grâce à cette victoire, les hommes d’Antoine Thomas, qui a décidé de rester au club la saison prochaine, fait la bonne opération en vue du tour final.

+ LIRE AUSSI | Football (P3A et P4): Le Jehaytois Antoine Thomas ne rejoindra finalement pas Vyle-Tharoul

5.Un trou dans les filets

Si Hognoul s’est méritoirement imposé du côté de Wanze/Bas-Oha B en P3 liégeoise, toujours, les hommes d’Erwin Van Den Bergh ont failli ne jamais voir cette victoire arriver à cause d’un trou dans les filets, qui a empêché l’arbitre de déterminer s’il y avait goal ou non. "La balle a bien été dans les filets, mais l’arbitre a cru qu’elle était sortie, souligne le T1 des Oranges. Après je ne lui en veux pas, il a fait un excellent match hormis cette erreur."

+ LIRE AUSSI | Football - P3A: Thisnes file définitivement vers le titre (+ tous les résumés)

6.La jeunesse battue par la roublardise

Depuis que Jean-Guy Eykmans a repris l’équipe de Fize, tout va pour le mieux en faveur des Villersois. Et face à Wanze/Bas-Oha, deuxième en P1 liégeoise, les Fizois n’ont sûrement pas proposé le plus beau football, mais ont ramené les trois points à la maison, laissant pantois le coach adverse Jean-Yves Mercenier. "Jamais on ne jouera comme Fie car (...) gagner comme nos adversaires l’ont fait ne m’intéresse pas."

+ LIRE AUSSI| Football - P1: Au forceps, Fize a imposé son style à Wanze/Bas-Oha

7.Affrontement fraternel

Si Rouane s’est offert un lob de plus de quarante mètres, la rencontre entre PAC/Buzet et Gilly a surtout été marquée par l’affrontement entre l’attaquant Marvin Vanhorick et son frère, défenseur, Steve. Et au vu du partage, aucun des deux n’a finalement pu chambrer l’autre à l’issue de la rencontre.

+ LIRE AUSSI | Deux éclairs dans la grisaille