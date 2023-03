Coup de tonnerre en Premier League : Liverpool plante 7 buts à son rival Manchester United ! (vidéo)

Au retour des vestiaires, Liverpool plie la rencontre en quelques minutes. Harvey Elliott adresse un centre dans la surface, et Darwin Núñez trompe De Gea d’un coup de casque (2-0, 48e). Quelques secondes plus tard, Salah part en transition et combine parfaitement avec Cody Gakpo. Le Néerlandais, auteur d’une superbe course, trompe le portier espagnol d’une frappe puissante.

Sur une contre-attaque des Reds, Salah est à la réception d’un ballon dévié. L’Égyptien catapulte le ballon dans le but d’une superbe demi-volée (4-0, 66e) !

À la 75e minute, Jordan Henderson adresse un centre parfait dans la surface. Núñez est à la réception et marque un second but de la tête (5-0, 75e).

Salah y va aussi de son doublé à la 83e minute (6-0, 83e). Quelques minutes plus tard, Roberto Firmino plante le dernier clou dans le cercueil mancunien (7-0, 89e).

Cette rencontre rentre sans aucun doute dans la grande histoire du championnat anglais. Liverpool remonte à la cinquième place en championnat. Manchester United, qui n’avait plus perdu sur un tel score depuis 1931, reste troisième.