Charles De Ketelaere n’a pas saisi sa nouvelle chance: "Ce n’est pas toujours possible d’aller seul"

Profitant de l’absence de Brahim Diaz, l’ancien Brugeois retrouvait une place dans le onze de base milanais pour la première fois depuis cinq semaines. Et Stefano Pioli lui a accordé énormément de crédit en le laissant sur le terrain durant 83 minutes. Une première en championnat depuis son arrivée au Milan AC. Malheureusement, tout ne s’est pas déroulé comme espéré.

Placé derrière le duo Rebic – Giroud, De Ketelaere devait créer le lien entre l’entrejeu et l’attaque des Rossoneri. Mais à l’instar de l’ensemble de l’équipe, il ne s’est que très rarement retrouvé en bonne position. Il a en revanche donné quelques longs ballons intéressants, réalisé plusieurs bonnes combinaisons et réussi l’un ou l’autre dribble.

”Charles a fait de bonnes choses mais ce n’est pas toujours possible d’aller seul”, a admis Stefano Pioli après le match. “Il a bien bougé, mais l’équipe aurait pu faire plus avec les mouvements sans ballon. Nous devons mieux jouer en équipe comme nous l’avons fait contre l’Atalanta. Notre phase offensive n’a pas été aussi proactive et il est difficile pour les attaquants de trouver de l’espace et du timing.”

Le Diable rouge aurait pu mieux faire, mais la plupart de ses coéquipiers également. Même Zlatan Ibrahimovic, monté en même temps que Divock Origi à la 66e minute, n’a pas été en mesure de faire la différence. Seul Alexis Saelemaekers a apporté son énergie en fin de match. Il a d’ailleurs donné l’assist pour le but de Théo Hernandez… juste après que la Fiorentina ait fait le break via Jovic (score final : 2-1). Les Rossoneri devront se ressaisir pour leur déplacement décisif mercredi à Tottenham en huitième de finale retour de Ligue des champions.