Les U18 belges dans les grands championnats européens (4/5) : Lille et Lens rêvent d’avoir les nouveaux Hazard

Lucas Mbamba – Lille – 2006

Lucas Mbamba (16 ans) est le petit frère de Noah qui a quitté le Club Bruges pour Leverkusen cet hiver. Lucas a, lui, rejoint le centre de formation de Lille dès l’été dernier. Le joueur au profil défensif (il peut jouer numéro 6, défenseur central ou back droit) évolue actuellement avec l’équipe réserve au cinquième échelon national. Il est l’un des plus jeunes joueurs de son équipe et occupe régulièrement une place dans le 11 de départ.

Vincent Burlet – Lille – 2005

Lors de la signature de son contrat (2025) l’été dernier, on pouvait lire que le Losc s’offrait “un grand talent”. Vincent Burlet (17 ans) a un vrai potentiel pour devenir un bon latéral gauche. Passé par Schalke 04 après avoir fait ses classes à Saint-Trond, il tente de faire son trou à Luchin. Le Liégeois est un régulier de son équipe où il évolue aux côtés de Lucas Mbamba en défense.

Vincent Burlet est titulaire avec la réserve de Lille. ©Belga

Ayanda Sishuba – Lens – 2005

Cela fait déjà cinq ans qu’Ayanda Sishuba porte le maillot sang et or. Le milieu offensif de 18 ans possède un “caractère posé et sérieux”, dixit Florent Ghisolfi, ancien coordinateur sportif de Lens. Le Belge a déjà fait parler de lui en signant très jeune – à 16 ans – un contrat de longue durée – il est lié à Lens jusqu’en 2026 – et en faisant trembler les filets lors de la Coupe Gambardella, l'équivalent de la Coupe de France des U19.

Ce dribbleur au petit gabarit a commencé le football à Mouscron. Un club important pour sa famille. Son père Asanda est arrivé d’Afrique du Sud en 2002 pour évoluer sous le maillot de l’Excel. Il y a d’ailleurs fini sa carrière en 2009. Entre ses deux passages chez les Hurlus, il a joué à l’Antwerp, à Saint-Trond et à Heusden-Zolder.

Jelle Van Neck – Marseille – 2004

Jelle Van Neck aime la mer. Le gardien de 18 ans a commencé le football à Blankenberge avant de jouer à Ostende, au Club Bruges et, depuis l’été 2022, à Marseille.

Les Phocéens n’avaient pas de solutions dans les buts chez les jeunes et ont jeté leur dévolu sur Van Neck, qui a signé pour cinq ans, notamment grâce à ce qu’il a montré en Youth League avec les Brugeois. Ses principales qualités se situent sur sa ligne de but. Actuellement, il évolue principalement avec l’équipe réserve. Son plus gros fait d’arme est étonnant : il a marqué un but à la dernière minute du match de Youth League face à Francfort. Grâce à lui, l’OM a arraché un point face aux Allemands.