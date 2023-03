Jérémy Perbet a joué 600 matchs en tant que pro : “Le professionnalisme, c’est un peu ce qui guide ma vie”

En plus de cela, il a également planté ses 50 et 51es buts sous la vareuse sang et marine. Rencontre avec un serial buteur qui ne compte pas s’arrêter en si bon chemin.

Jérémy, 600 matchs en tant que professionnel. Félicitations ! On imagine que cela représente beaucoup pour vous.

”Le premier mot qui me vient à l’esprit est régularité. J’arrive à ce total en dix-neuf ou vingt saisons, ce qui prouve qu’elles sont toutes pleines. Le professionnalisme, c’est un peu ce qui guide ma vie. J’ai passé ce cap, mais je suis déjà tourné vers le suivant.”

Quel est le secret pour être toujours à ce niveau à 38 ans ?

”Tenir le coup physiquement. Une fois que l’on passe la barre des 30 ans, on a généralement moins envie, mais il faut continuer à s’accrocher pour rester performant. Il s’agit aussi d’une question d’hygiène de vie. C’est grâce à cela que je marque toujours autant aujourd’hui et on me connaît pour ce sens du but.”

Les joueurs comme vous sont rares…

”Je ne suis pas un cas unique. Je me souviens de Timmy Simons. Il a joué en D1A, à Bruges, à 41 ans. Plus haut que moi, donc. Mais je ne regrette pas un seul instant d’être redescendu d’un niveau, car je continue à marquer et l’objectif que l’on veut atteindre est magnifique.”

Des souvenirs, vous devez en avoir. Y en a-t-il un qui vous vient à l’esprit ?

”Mon tout premier match. J’étais rentré vingt minutes et j’avais été presque catastrophique (rires). J’exagère un peu, mais gérer la pression n’était pas chose aisée. En plus, je m’étais échauffé durant quarante-cinq minutes, alors j’étais K.-O. Mais le souvenir reste magnifique, d’autant plus que je n’avais que 18 ans. C’est après que l’on se rend compte que tenir sur la durée est peut-être encore plus compliqué que d’arriver chez les pros. Sinon, je me souviens aussi d’un match à Wembley, d’un but qui a qualifié Villarreal pour l’Europe, etc. Plusieurs goals ont eu leur importance depuis le début de ma carrière, ce qui est logique.”

Parlons de vos 51 buts sous le maillot de Liège. Ça aussi, c’est énorme en moins de deux saisons.

”Si je marque autant, c’est aussi grâce aux joueurs qui sont autour de moi et qui me servent bien. Si j’ai signé à Liège, c’est pour mettre des buts et aider le club à rejoindre la D1B. Après Louvain, je pouvais rester chez les pros en D1B, mais j’ai préféré jouer le haut de tableau dans un club mythique, en Nationale 1, avec un projet. C’est la 5e fois que j’ai l’opportunité de monter avec un club dans ma carrière, j’espère y arriver. Le défi est passionnant.”

À combien allez-vous vous arrêter ?

”Je ne me fixe jamais d’objectif précis. Les gens sont habitués à voir Jérémy Perbet inscrire un paquet de buts et j’apprécie cette image. Certains attaquants plantent 10 buts et on dit d’eux qu’ils ont réalisé une bonne saison. Ce n’est pas mon cas. Tout ce que je peux dire, c’est que j’espère faire mieux que la saison dernière.”

On se donne rendez-vous à 700 matchs en tant que pro ?

”Oui ! J’espère encore jouer deux ou trois ans, donc je devrais y arriver si je tiens ce rythme. Après cela, j’arriverai sur la fin. Mais tant qu’un club avec un projet intéressant compte encore sur moi, je répondrai présent.”

Et en D1B avec Liège la saison la saison prochaine ?

”Ce sera dans les discussions, bien évidemment, mais je ne veux pas parler de la D1B maintenant. Nous sommes concentrés sur notre objectif et il reste encore de nombreux matchs. En tout cas, contractuellement, je serai encore à Liège si nous montons.”

Vous vous en sentez encore capable ?

”Le niveau reste très bon, mais j’étais à Louvain il n’y a pas si longtemps. Bien sûr que si on joue sur mes qualités, je pourrai encore aider l’équipe.”