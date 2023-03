Coup dur pour le PSG : Neymar officiellement forfait contre le Bayern en Ligue des champions

Coup dur pour le Paris Saint-Germain. En conférence de presse, Christophe Galtier, le coach parisien, a expliqué que Neymar ne serait pas remis à temps pour affronter le Bayern en match retour des huitièmes de finale de la Ligue des champions mercredi prochain. “Sur les deux prochains matchs (ndlr : Nantes et le Bayern), on n’aura pas Ney dispo, a confirmé l’ancien entraîneur de Nice. Notre bloc est beaucoup plus compact, plus dense. Avec l’absence de Ney, au lieu d’avoir deux milieux, on sera avec trois milieux de terrain et deux offensifs. Vous dire que l’absence de Ney est anodine, non. C’est une absence préjudiciable pour nous.”