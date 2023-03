Les U18 belges dans les grands championnats européens (3/5) : Les Diables rouges ont rendu l’Italie intéressante

Le championnat d’Italie reprend du crédit aux yeux du public belge. Le passage de nombreux Diables rouges – Castagne, Lukaku, Mertens, Praet – y est pour beaucoup. D’autres Belges frappent à la porte des équipes premières de Serie A. On l’a vu avec Koni De Winter (20 ans, actuellement en prêt à Empoli) et plus récemment avec Samuel Mbangula (19 ans) qui tourne bien avec la Primavera (U19) de la Juventus. On peut également citer Sekou Diawara. À pile 19 ans, il vient de quitter Genk pour l’Udinese. L’attaquant est un talent à suivre. À l’instar de quatre joueurs de 18 ans ou moins ci-dessous.