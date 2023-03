L'Entrefoot abordait ce mercredi 1er mars la réforme fiscale au sein des clubs : "Offrir 100€ à des jeunes dans une enveloppe, c'est surréaliste"

Si la vidéo entière des échanges est disponible plus bas, on a pu constater qu'entre les différents parties représentées, tout le monde n'était pas d'accord sur les mesures récentes.

D'ailleurs, un extrait a retenu notre attention. Jean-Claude Michel, président de Ster, se montre assez critique quant à cette réforme. "Je ne vois aucun intérêt de cette réforme pour les petits clubs. Le seul avantage, il est pour l’ACFF qui va à nouveau recevoir des subsides de la région wallonne. C'est le seul point positif et il ne nous concerne pas."

Attaqué par le président liégeois, David Delferière, président de l'ACFF, réagit, « Je ne peux pas vous laisser dire ça. L’ONSS appartient au fédéral et non pas à cette règle. Ça n’a absolument rien à voir l’un avec l’autre. »

Et Charles-Eric Clesse, professeur à l’Ulb, tient à réagir et donner son avis. « Je tiens tout de même à rappeler qu’actuellement, pour chaque euro gagné, il est obligatoire de faire une fiche de paie. Du coup, de cette façon, on allège le travail pour les clubs avec cette réforme. Et puis bon, il y a aussi une obligation morale pour les jeunes. Je trouve cela surréaliste quand on leur offre 100€ en noir dans une enveloppe d’un point de vue de l’éducation. Il est important de leur dire et de montrer ce qui est légal, ou non. »