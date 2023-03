Julien Duranville – Dortmund – 2006

À l’image de son surnom, Julien Duranville a réalisé un passage éclair en Jupiler Pro League. Assez pour dévoiler son incroyable talent. Décisif, rapide, technique, il a tout pour devenir un très grand. À 16 ans pile, il ne faisait pas tache dans des matchs d’adultes avec Anderlecht. Seules des blessures ont un peu retardé son éclosion.

Les finances du RSCA, plongées dans le rouge foncé, ont changé son destin. Au lieu de s’écrire en mauve et blanc, son avenir sera fait de jaune et noir. Les Mauves ont préféré vendre leur joyau au prix fort. Ils ont récupéré plus de dix millions pour le jeune talent. Dortmund va désormais s’atteler à tailler le diamant brut qu’on dit capable de tutoyer les meilleurs joueurs de la planète dans quelques années.

Madi Monany a percé sur le tard mais a tout pour réussir à Leverkusen. ©picture alliance / Ralf Ibing /firo Sportphoto

Madi Monamay – Leverkusen – 2006

C’est ce qu’on appelle une éclosion tardive. Il y a quelques années, Madi Monamay jouait encore à Woluwe Zaventem. Chaque saison, il a fait un pas en avant. À OHL, d’abord, avant de passer trois saisons à Genk. Il a d’ailleurs joué la Youth League avant les Limbourgeois.

Le défenseur central de 16 ans a profité de cette compétition pour taper dans l’œil des recruteurs européens. Ultra-précoce pour son âge, il allie bons pieds et puissance physique. Leverkusen a senti le bon coup et lui a fait signer un contrat jusqu’en 2025. L’été dernier, à son arrivée, il a parfois été faire le nombre chez les A en amical.

Ibrahim Digberekou – Mönchengladbach – 2005

Ibrahim Digberekou est une espèce assez rare : un football professionnel belge d’origine germanophone. Le défenseur de 18 ans est né à Eupen et a passé la plus large partie de sa formation du côté allemand de la frontière.

Il évolue depuis un moment au Borussia Mönchengladbach. Le défenseur central a de belles qualités physiques pour son âge. Il fait également doucement son trou en équipe nationale U18 après avoir participé à l’Euro U17.

Noah Mbamba a quitté le Club NXT cet hiver pour rejoindre la Bundesliga et le Bayer Leverkusen.

Noah Mbamba – Leverkusen – 2005

Quelle perte pour le Club Bruges. Noah Mbamba avait tout pour réussir chez les Blauw en Zwart. Il avait d’ailleurs participé à trois rencontres de Ligue des Champions avec les Blauw en Zwart. Son départ en a surpris plus d’un.

Le milieu défensif ultra-complet a profité de sa situation contractuelle et de son manque de temps de jeu de ces derniers mois avec les A de Bruges pour aller chercher son bonheur ailleurs. Il n’a pas encore fait ses grands débuts avec Leverkusen, mais profite des conseils de Xabi Alonso. Le coach de Leverkusen évoluait au poste durant sa carrière qui l’a mené à Liverpool, au Bayern Munich et au Real Madrid.

Noah Adedeji-Sternberg – Mönchengladbach – 2005

Passé par l’Antwerp et Mouscron, Noah Adedeji-Sternberg (17 ans) fait partie des joueurs clés de l’effectif U19 du Borussia Mönchengladbach. Sur les derniers matchs de son équipe, l’ailier gauche (qui sait aussi jouer numéro 10) a distillé deux assists. La saison passée, il a également enchaîné les matchs avec les U17 en étant à chaque fois titularisé.

Briek Morel – Hoffenheim – 2006

Vu son développement tardif, Briek Morel (16 ans) fait encore partie de la génération U17 futures qui permet aux joueurs qui mûrissent sur le tard de jouer en équipe nationale. Le défenseur droit brûle pourtant les étapes. Après avoir été quitté La Gantoise pour Anderlecht en 2020, il a troqué la vareuse mauve pour celle d’Hoffenheim l’été dernier.

Membre de la fameuse génération 2006, il a dû se développer dans l’ombre de Duranville, Azaouzi ou Butera. Il a profité des très bons résultats de son équipe durant deux ans pour attirer les regards de l’étranger. Il rêvait de trouver du temps de jeu ailleurs. Il ne joue toutefois pas autant qu’il l’espérait.