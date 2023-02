Voici les 6 choses à retenir des trophées The Best: Courtois ne reçoit pas le trophée du meilleur gardien mais est dans le 11 de base, une compo 3-3-4

1. Messi et Putellas, les grands gagnant(e)s

Au grand dam de Karim Benzema, vainqueur du Ballon d'Or 2022 mais seulement sur le podium ici et qui a fait savoir sa déception dans une story Instagram, c'est le meneur de jeu de l'Argentine Lionel Messi qui a remporté le trophée du meilleur joueur de la saison chez les hommes, et Alexis Putellas, star du Barça, chez les dames. À noter que Kévin De Bruyne n'a terminé qu'à la dixième place du classement général.

2. L'incohérence Courtois

Grandissime favori pour le titre de meilleur gardien de la planète après une saison exceptionnelle et une Ligue des Champions 2022 qui restera gravé dans les mémoires, Thibaut Courtois n'a pas remporté le trophée du meilleur portier. Il s'est fait battre par Emiliano Martinez, le gardien d'Aston Villa et de l'Argentine, qui possède tout de même une moyenne de plus de 2.5 buts encaissés par match.

Mais le plus étrange dans cette histoire, c'est que le gardien retenu dans le Onze de base... c'est bien Thibaut Courtois, et non pas Emiliano Martinez. À ne rien comprendre.

3. Une composition très offensive

En plus de cette fameuse incohérence, la FIFA s'est enfoncée en choisissant comme composition pour le onze de base de la saison, un 3-3-4 plutôt ahurissant. Un seul défenseur central, trois buteurs, il ne fait aucun doute que cette équipe serait battue contre n'importe quelle autre formation ne serait-ce un peu mieux organisée. Alors messieurs de la FIFA, choisir, c'est renoncer?

4. Scaloni récompensé

Le Real Madrid tire la tronche, et on peut comprendre. Vainqueur du championnat et de la Ligue des Champions, Carlo Ancelotti a lui aussi été boudé à la remise des trophées concernant le meilleur entraineur, désigné plutôt au sélectionneur argentin, Lionel Scaloni. Sarina Wiegman est, de son côté, la lauréate de cette saison chez les femmes.

5. Payet rate son trophée

Dimitri Payet l'attendait, mais il ne l'aura pas, ce titre du plus beau but de la saison. Le Marseillais, auteur d'une incroyable reprise de volée de plus de 30 mètres dans la lucarne, a été battu par Marcin Oleksy, un ... unijambiste, auteur d'une retournée.

6. Les Argentins insultent, mais reçoivent le prix des meilleurs supporters

De nombreuses images ont montré des supporters argentins racistes, xénophobes, en particulier envers Kylian Mbappé. Et pour les récompenser de leurs actes, la FIFA a décidé de leur offrir le trophée désignant les meilleurs supporters. Même Jérémy Ferrari dans ses sketchs les plus durs, n'aurait pas osé.