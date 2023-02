Crise à la FFF: Noël Le Graët démissionne de son poste de président

Le Graët a lui-même présenté sa démission durant le Comité exécutif exceptionnel qui se tient ce mardi. Celle-ci a été acceptée par les autres membres du "Comex"

Il avait brièvement retrouvé son poste de président pour ouvrir le Comité exécutif avant de présenter sa démission peut après 10h. Il était en poste depuis 2011.

Enquête pour harcèlement

Le rapport d’audit de l’Inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche (IGESR), rendu le 15 février, avait limité la marge de manœuvre du Breton, lâché depuis des mois par la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra pour qui “le statu quo est impossible”.

Selon les inspecteurs, Le Graët “ne dispose plus de la légitimité nécessaire pour administrer et représenter le football français”, compte tenu notamment de son “comportement inapproprié […] vis-à-vis des femmes”. “NLG” est aussi visé depuis mi-janvier par une enquête pour harcèlement moral et sexuel.

Le Breton a démenti toutes les accusations de harcèlement et dénoncé une mission d’audit “biaisée” mais il a dû se rendre à l’évidence : son Comité exécutif, autrefois si fidèle, ne le soutient plus.