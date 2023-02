Coupe de Belgique: Malines décroche le premier billet pour la finale

Malines a fait trembler les filets par David Bates, qui trompait Sammy Bossut à la 75e minute. Ce but envoyait le Malinwa, qui avait déjà gagné le match aller 1-2 au stade Arc-en-ciel, en finale pour la 7e fois de son histoire.

Malines a remporté la Coupe à deux reprises, en 1987 et 2019, et s'est incliné en finale en 1967, 1991, 1992 et 2009.

La finale aura lieu le 30 avril (14h30) au stade Roi Baudouin à Bruxelles. Le KVM de Steven Defour y affrontera soit l'Union Saint-Gilloise, soit l'Antwerp.

L'Union avait gagné le match aller 1-0 au Parc Duden. Le match retour aura lieu jeudi à Anvers.