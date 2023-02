Des supporters du Besiktas lancent des peluches en soutien aux nombreux enfants victimes du tremblement de terre en Turquie

Alors que certaines zones en Turquie sont toujours complètement ravagées par le violent séisme qui a fait plus de 50 000 morts et de nombreuses autres victimes, la vie reprend ses droits à d'autres endroits du pays. Et pour la rencontre de ce dimanche 26 février 2023 en Superligue entre le Besiktas et Antalyaspor (0-0), les supporters des deux clans ont sans aucun doute offert le plus beau geste de la rencontre.