Best of foot local : un joueur de Durbuy fracture la porte de l’arbitre, une victoire 27-0 et 15 cartons dans une rencontre

1. Une victoire 27-0 pour Lesve-Arbre

Si certains lundis, il est plus difficile de trouver le plus grand score fleuve dans le football amateur en Wallonie, cette semaine, Lesve-Arbre nous a facilité la charge. L’équipe de Vincent Collet s’est imposée 27-0 contre Olloy.

À trois points de l’Etoile Taminoise mais avec un match de plus à disputer, cette victoire de Lesve-Arbre, avec notamment un but dès la douzième seconde, fait du bien pour le goal-average. À noter que Rémi Delcourt et Matthéo Ligot, pourtant monté à la mi-temps, ce sont tous les deux offerts six buts sur la rencontre.

2. L’arbitre fait retirer … deux fois un penalty

En première provinciale, toujours dans le Namurois, Beauraing s’est imposé sur le plus petit score possible face à Flavion. Et le but du match, inscrit à la vingtième minute, a longtemps fait débat. Car si les locaux obtiennent un penalty, Ernest va dans un premier temps arrêter l’essai de Fallon. L’arbitre de la rencontre, M.Bonanno, va néanmoins refaire tirer l’essai car le portier n’était pas sur sa ligne.

Nouvelle tentative pour Beauraing, et c’est Diskeuve qui se loupe… mais l’arbitre fait une nouvelle fois retirer le tir au but pour les mêmes raisons. C’est alors Cordiolli qui prend ses responsabilités et inscrit le but de la victoire. Mais on imagine la tête des joueurs de Flavion.

3. On se fait encore remarquer à Durbuy

Mormont a eu chaud face à la lanterne rouge de D3 ACFF, Durbuy. Menée 1-2 à la 90e, l’équipe de la province du Luxembourg a réussi finalement à s’imposer dans les derniers instants de la partie. Mais si la frustration pouvait être grande pour les joueurs de Durbuy, c’est bien Ousmane Sow, directeur sportif du club, qui s’est distingué d’une triste manière.

Dans un premier temps, en montant sur le terrain pour insulter l’arbitre et dans un second temps, en expliquant aux journalistes qu’ils "étaient ce que lui détestait le plus au Monde."

Et doit-on parler de la porte du vestiaire de l’arbitre fracturé par un membre de Durbuy ? Bref, encore une triste image du club.

4. Bullange force l’exploit

Oudler, solide leader en P4G liégeoise, ne compte que trois défaites à son compteur. Problème, deux d’entre elles sont à mettre à l’actif de Bullange, qui s’est pour la deuxième fois de la saison imposé.

Et ici, la rencontre fut spectaculaire puisque les locaux se sont imposés 5-4 grâce à un triplé de Lentz.

5. Coup de poing à Fraiture Sports

La rencontre de troisième provinciale entre Fraiture Sports et Wanze/Bas-Oha B s’est terminée en queue de boudin. Si les deux équipes se sont quittées dos à dos, soit une belle performance pour les locaux, un incident a tout de même eu lieu. Noah Tombal et Malcolm Onkelinx, en conflit toute la rencontre, se font tous les deux exclure. Sauf qu’au moment de regagner les vestiaires, le deuxième cité aurait frappé le premier au visage, le mettant KO.

L’entraîneur de l’équipe, Sébastien Baucamp, n’a pas vu la phase mais s’est déjà excusé au nom du club et a pris une décision forte. "D’un commun accord, nous nous séparons avec Malcolm. Même s’il y a eu de la provocation, on ne peut pas admettre de la violence en dehors du terrain. La mamie du joueur était présente au match et tremblait, je ne veux plus jamais vivre cela."

6. Record de cartons

15 à la suite, soit le nombre de cartons distribués par l’arbitre de la rencontre lors de la victoire de Crisnée à Stockay B (3-5). Et pourtant, selon l’entraîneur crisnéen Philippe Florkin, la rencontre n’était pas nerveuse. "L’arbitre s’est offert un show, je n’ai jamais vu ça durant l’ensemble de ma carrière" se décomposait l’ancien milieu du Standard.

7. La remontée de Ganshoren

Menés 3-2 à Solières jusqu’à la 92e minute, les hommes de Michel Delph ont finalement réussi une incroyable remontée en arrachant la victoire 3-4 à la 95e. Une cruelle désillusion pour les Soliérois qui auraient pu marquer un grand coup dans la course au maintien.

8. Verlaine explose Hamoir

Visiblement toujours dans le flou, Hamoir s’est fait étriller par Verlaine : 7-0 en D2 ACFF.

Une victoire plutôt rare et une prestation cinq étoiles de Louis Jamar, auteur d’un quintuplé, soit plus de 25 buts déjà cette saison.