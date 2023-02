Avec 57 points, les Londoniens gardent leur deux longueurs d'avance sur le champion en titre qui a joué un match de plus.

Le match ne restera pas vraiment dans les mémoires par le spectacle proposé, mais il pourrait peser lourd dans le décompte final.

Dominateurs en première période et avec un but annulé par la VAR pour une faute sur le gardien adverse sur le corner qui l'avait amené, les Londoniens n'avaient sinon pas cadré une frappe pendant les 45 premières minutes.

Emmenés par Oleksandr Zinchencko, désigné capitaine sur ce match pour marquer l'anniversaire du déclenchement de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, ils ont fait la différence au retour des vestiaires.

Bien servi par Leandro Trossard, préféré à Eddie Nketiah dans l'axe de l'attaque, le Brésilien Gabriel Martinelli a trouvé la faille (0-1, 47e).

Aidé par l'absence de menace adverse -- Leicester n'a tiré qu'une fois au but, sans cadrer --, Arsenal a contrôlé sans peine le second acte, sous les yeux du sélectionneur anglais Gareth Southgate qui n'a probablement pas été impressionné.

Mais ce deuxième succès en déplacement, après la défaite à domicile contre City (3-1), prouve que les Gunners ne faiblissent pas dans la course au titre.

City déroule

Face à l'avant-dernier, Bournemouth, City n'a pas eu à forcer son talent pour recoller à Arsenal, permettant au passage à Erling Haaland de battre son n-ième record de la saison.

Aucun des buts inscrits dans le sud de l'Angleterre ne finira dans les best of de fin de saison, mais qu'importe ?

Après une ouverture du score de Julian Alvarez, qui avait poussé au fond un tir de Haaland repoussé par la transversale (0-1, 15e), le Norvégien a converti une belle remise de Phil Foden pour doubler la mise (0-2, 29e).

Avec déjà 27 buts en 25 journées de Premier League, il est devenu le meilleur réalisateur de l'histoire des Citizens sur une saison.

Foden, avant la pause (0-3, 45e) sur une passe hasardeuse d'un défenseur adverse, puis Chris Mepham contre son camp (0-4, 51e), ont ôté tout suspens au match avant que les Cherries ne sauvent l'honneur par Jefferson Lerma (1-4, 83e).

West Ham et Leeds respirent

Les autres matches du milieu d'après-midi concernaient surtout le bas du tableau.

Le match de la peur entre relégables a tourné à l'avantage de Leeds qui a battu Southampton 1-0 grâce à un but à la 77e du défenseur Junior Firpo.

Quelques jours après la nomination de Javi Garcia comme entraîneur, les Peacocks sortent de la zone rouge avec 22 points, remplacés par Everton qui a été dominé à domicile par Aston Villa (2-0).

L'autre bonne opération dans la course au maintien est à mettre à l'actif de West Ham, 16e avec 23 points après avoir écrasé Nottingham Forest (4-0) avec un doublé de Danny Ings et des buts de Declan Rice et Michail Antonio, tous inscrits en seconde période.

Liverpool reste distancé

Quatre jours après l'humiliation à domicile face au Real Madrid (5-2), Liverpool a raté une occasion de se rapprocher des places européennes en ne faisant que 0-0 à Crystal Palace.

Les Reds pointent provisoirement à la 7e place avec 36 points, à six longueurs de Tottenham, 4e et dernier qualifié virtuel pour la prochaine Ligue des champions, et qui compte un match en plus.